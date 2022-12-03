В Ростовской области два пенсионера на «Оке» попали под поезд и погибли

Легковой автомобиль попал под поезд на Дону. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области, в поселке Бессергеновка, в субботу, третьего декабря, на железнодорожном переезде произошло смертельное ДТП. Происшествие случилось на улице Кооперативной около 13.30, сообщили в ГИБДД области.

По данным ведомства, 86-летний водитель «Оки» хотел «проскочить» на переезде прямо перед идущим составом. Пожилой мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора, видимо, решив, что успеет пересечь полотно.

Однако столкновения с поездом избежать не удалось. Автомобиль угодил прямо под состав.

- В результате аварии погибли два человека: водитель и его 76-летний пассажир, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на трассе произошла авария, в которой пострадали пять человек.

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