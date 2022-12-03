Ростовчане рассказали, как водители объезжали окровавленного мужчину вместо того, чтобы помочь

Пострадашвему мужчине все же вызвали скорую помощь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове, на улице 50 Лет Октября, по словам горожан, в субботу, 3 декабря, прямо на середине дороги лежал окровавленный мужчина. Как он получил травму - неизвестно. Свидетели говорят, что мужчина молодой.

При этом, рассказывают ростовчане, лишь один из участников дорожного движения остановился, оттащил человека на обочину, и поехал дальше. А остальные и вовсе игнорировали раненого.

- Удивляет тот факт, что человек в крови лежал на дороге какое-то время, и все его объезжали, - продолжают очевидцы, которые и вызвали в итоге скорую помощь.

Свидетели пояснили, что мужчину все же увезли в больницу.

- За время, пока мы ждали скорую, так никто и не остановился. На улице — мороз. Парень мог замерзнуть или погибнуть от травм. Страшно от людского равнодушия, - рассказали в соцсетях ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Извините, но помощь не приедет»: в Ростовской области пациент скончался из-за застрявшей в грязи «cкорой»

Вытащить неотложку с плохой дороги удалось с помощью трактора (подробнее)