Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 декабря 2022 17:00

Ростовчане рассказали, как водители объезжали окровавленного мужчину вместо того, чтобы помочь

По словам очевидцев, их поразило такое равнодушие
Анна ШИЛЯЕВА
Пострадашвему мужчине все же вызвали скорую помощь

Пострадашвему мужчине все же вызвали скорую помощь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове, на улице 50 Лет Октября, по словам горожан, в субботу, 3 декабря, прямо на середине дороги лежал окровавленный мужчина. Как он получил травму - неизвестно. Свидетели говорят, что мужчина молодой.

При этом, рассказывают ростовчане, лишь один из участников дорожного движения остановился, оттащил человека на обочину, и поехал дальше. А остальные и вовсе игнорировали раненого.

- Удивляет тот факт, что человек в крови лежал на дороге какое-то время, и все его объезжали, - продолжают очевидцы, которые и вызвали в итоге скорую помощь.

Свидетели пояснили, что мужчину все же увезли в больницу.

- За время, пока мы ждали скорую, так никто и не остановился. На улице — мороз. Парень мог замерзнуть или погибнуть от травм. Страшно от людского равнодушия, - рассказали в соцсетях ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Извините, но помощь не приедет»: в Ростовской области пациент скончался из-за застрявшей в грязи «cкорой»

Вытащить неотложку с плохой дороги удалось с помощью трактора (подробнее)