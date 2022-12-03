В Ростове ветер сорвал светофор на Левенцовке

Ветер сорвал сфетофор на Западном в Ростове. Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В Ростове вот уже неделю не прекращается ураганный ветер, порывы которого составляют до 20-22 метров в секунду.

А в субботу, 3 декабря, ветер сорвал светофор, установленный вдоль дороги в микрорайоне «Левенцовский». В соцсетях горожане пишут, что это устройство совсем новое.

Несмотря на то, что светофор едва держался на опоре после того, как его сорвало ураганом, он все же работал.

- Потому что — качество, - то ли в шутку, то ли всерьез написал в соцсетях ростовчанин, комментируя фото светофора.

Отметим, из-за погодных условий понизился уровень воды в Дону и в Таганрогском заливе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за ураганного ветра в Ростовской области у Таганрогского залива появилась пустыня

Так местные жители назвали кусок суши, образовывавшийся после сгона воды (подробнее)