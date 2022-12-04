В Ростове из-за поджога сгорели две машины

На парковке у многоэтажки неизвестные подожгли автомобиль. Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"
В Ростове, во дворе многоэтажного дома, произошло ЧП, рассказали очевидцы в соцсетях.
По словам местных жителей, двое мужчин, попавших на камеру наблюдения, специально подожгли автомобиль. При этом пламя перекинулось и на вторую машину, которая стояла рядом.
- Мы написали заявление, чтобы возместить ущерб, но неизвестно найдут ли этих двух мужчин, - написал хозяин машины в соцсетях.
Также владелец авто выразил надежду, что найдутся свидетели, которые помогут поймать поджигателей.
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