В Ростове на Королева по пути загорелся автомобиль

Возгорание авто произошло в 6:52 утра в понедельник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 декабря, по пути загорелся автомобиль «Ниссан». Водитель не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Возгорание авто произошло в 6:52 утра в понедельник. В это время водитель «Ниссан» двигался в районе дома на Королева, 14а. Огонь возник во время движения.

Как уточняют в МЧС, никто во время пожара не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Пламя потушили четверо спасателей, прибывших на место на пожарной машине.

ЧИАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске посреди дороги загорелся автомобиль и спровоцировал пробку на дороге

Дорогу пришлось перекрыть (подробнее)