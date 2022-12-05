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НовостиОбщество5 декабря 2022 5:47

В Ростове на Королева по пути загорелся автомобиль

Пламя потушили четверо спасателей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Возгорание авто произошло в 6:52 утра в понедельник.

Возгорание авто произошло в 6:52 утра в понедельник.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 декабря, по пути загорелся автомобиль «Ниссан». Водитель не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Возгорание авто произошло в 6:52 утра в понедельник. В это время водитель «Ниссан» двигался в районе дома на Королева, 14а. Огонь возник во время движения.

Как уточняют в МЧС, никто во время пожара не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Пламя потушили четверо спасателей, прибывших на место на пожарной машине.

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