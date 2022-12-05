С 5 декабря на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области ограничили движение машин

Автомобили направили в объезд из-за дорожных работ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 5 декабря в Ростовской области перекрыли движение по съезду из Новочеркасска в сторону Ростова-на-Дону. Эта дорога будет недоступна около двух недель, до 19 числа, напоминает госкомпания «Автодор».
Объезд возможен с улицы Ростовский выезд через хутор Большой Лог, станицу Грушевскую и далее по автодороге около аэропорта Платов. Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными в пути, следует заранее планировать маршруты.
Добавим, съезды из Новочеркасска для водителей закрыли из-за реконструкции развязки на 1038 км трассы М-4 «Дон», то есть на будущем обходе Аксая. По данным властей, новый скоростной участок протяженностью 35,5 км позволит разгрузить донскую столицу от транзитного трафика, а также повысит скорость грузоперевозок.
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