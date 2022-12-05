В Ростове реконструкция парка Горького может подорожать

Проект реконструкции парка Горького придется пересмотреть в связи с удорожанием стройматериалов. Фото: Максим КАДАЕВ.

Запланированная на 2023 год реконструкция парка культуры и отдыха имени Горького может обойтись бюджету Ростова дороже запланированного, об этом сообщила начальник Управления культуры донской столицы Яна Пилявская.

По ее словам, проект реконструкции в части сметы проекта придется пересмотреть в связи с удорожанием строительных материалов в 2-3 раза. И в данный момент подрядчики не возьмутся за реконструкцию парка на указанных в контракте условиях.

Сейчас выполнение работ оценивается в сумму около 700 миллионов рублей. В любом случае, средства на реконструкцию парка из бюджета города пока не выделены. Это планируется сделать в 2023 году.

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