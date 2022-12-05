На трассе «Азов-Ейск» в ДТП пострадали три человека

Полиция устанавливает обстоятельства. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии пострадали три человека. ДТП произошло на трассе «Азов-Ейск» 3 декабря около 20:45.

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 18-летний водитель «Хендай-Акцент» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу «Дэу Матиз», под управлением 44-летнего водителя.

В результате сильного столкновения, пострадали пассажиры «Хендай Акцента»: 19-летняя девушка, 18-летний юноша и 17-летний подросток.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - сообщили в ведомстве.

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