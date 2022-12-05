В Ростове разыскивают водителя, который наехал на женщину на парковке и скрылся

Водитель, наехавший на пешехода, скрылся с места происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ростова пострадала в ДТП и теперь ищет водителя, который скрылся с места происшествия. С просьбой помочь найти нарушителя, она обратилась в «КП — Ростов-на-Дону».

По словам пострадавшей, все произошло в субботу, 3 декабря, около 13.30, на парковке возле здания по проспекту Шолохова, 31а.

- Я стояла спиной к дороге на парковке. Белая машина марки «Лада Ларгус» двигалась прямо на меня, и подруга еле успела меня оттянуть, чтобы я не оказалась на капоте. В секунду я ощутила дикую боль в ноге, - вспоминает потерпевшая.

Будучи в шоке, госномер ростовчанка не запомнила. Ей понадобилась срочная медицинская помощь.

- Если вы в районе 13.25 — 13.30 в субботу находились на этой же парковке, и у вас в машине есть видеорегистратор, прошу, пожалуйста, свяжитесь со мной и помогите найти водителя! - пишет ростовчанка.

АЛЛО!

Если вы обладаете какой-либо информацией об этом ДТП, написать можете на телефон редакции: +7 909 409-00-00 (WhatsApp).

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