В Ростове автомобиль сбил подростка на парковке ТЦ.

В Ростове подросток получил травмы под колесами авто. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 сентября около трех часов дня в районе дома №65 на улице Еременко. По предварительным данным, автомобиль двигался по парковке торгового центра и сбил 15-летнего пешехода.

Сначала подросток никакого недомогания не почувствовал, а в травмпункт обратился лишь ближе к одиннадцати часам вечера. Оттуда медики и сообщили инспекторам о произошедшей аварии.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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