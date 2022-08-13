В Ростове на Орбитальной водитель иномарки сбил подростка

В результате столкновения пешеход получил травмы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу вечером в Ростове-на-Дону на улице Орбитальная, 20 произошлодорожно-транспортное с несовершеннолетним, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил несовершеннолетнего пешехода. Подросток выбежал на проезжую часть дороги из-за деревьев.
В результате столкновения пешеход получил травмы. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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