В Ростове на Орбитальной водитель иномарки сбил подростка

В результате столкновения пешеход получил травмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу вечером в Ростове-на-Дону на улице Орбитальная, 20 произошлодорожно-транспортное с несовершеннолетним, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил несовершеннолетнего пешехода. Подросток выбежал на проезжую часть дороги из-за деревьев.

В результате столкновения пешеход получил травмы. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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