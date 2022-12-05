В Ростове 15-летняя девушка попала под колеса легковушки

Водитель не успел притормозить и сбил подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 15-летнюю девушку сбила легковушка. ДТП произошло 5 декабря около 8:10 на улице Портовой, 141а.

По информации УГИБДД по Ростовской области, девушка переходила дорогу по «зебре», где не работал светофор. В этот момент по дороге двигался 39-летний водитель «ВАЗ 2115». Он не успел притормозить и сбил подростка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента

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