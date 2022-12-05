В Ростовской области без вести пропал 80-летний пенсионер

Мужчина уже несколько дней не выходит на связь с родственниками. Фото: "ЛизаАлерт"

В селе Новый Егорлык, Ростовской области без вести пропал 80-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Анатолий Орловский вышел из дома 1 декабря, после чего связь с ним пропала. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились волонтеры.

Рост Анатолия Ивановича около 152 сантиметров. У мужчины нормальное телосложение, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза.

В день пропажи он был одет в серый пиджак, темно-синюю клетчатую рубашку, темные флисовые штаны и резиновые галоши без пят.

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(Подробности)