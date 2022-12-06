В Ростове блогер провалился под лед в реке Дон

Лед треснул, и мужчина погрузился в воду. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове блогер решил провалился под лед в Дону. Видео этого момента появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как ростовчанин собирается запечатлеть свою прогулку по замерзшей реке. В какой-то момент лед треснул, и мужчина погрузился в воду. К счастью, в этом месте было неглубоко, поэтому блогер смог самостоятельно вернуться на берег.

— Предупредите, что далеко ходить не стоит, глубина по грудь, лёд тонкий, похож на дно — песком задуло, — предупредил мужчина.

Напомним, 5 декабря из-за обледенения Дона водоснабжение в некоторых домах Ростова было ограничено. 6 декабря подача воды была полностью восстановлена.

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