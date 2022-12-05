Водоканал: подачу воды в городскую сеть Ростова-на-Дону полностью восстановили

До конца зимы ситуация с обмелением и появлением мелкого льда может повториться
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Ростове-на-Дону полностью восстановили подачу воды в городскую сеть. Все водозаборные сооружения перешли на работу в штатном режиме. Об этом вечером 5 декабря отчитались в Ростовводоканале.
- Подача ресурса восстановлена, в настоящее время идет заполнение системы. Причиной снижения водозабора стали неблагоприятные погодные условия, которые привели к появлению мелкого льда в реке Дон, - пояснили жителям донской столицы.
В водоканале отмечают: понижение ветра и повышение температуры воздуха еще ожидаются в Ростове, поэтому до конца зимы подобная ситуация может повториться снова.
Добавим, ранее синоптики и ученые заявили, что сильный ветер в Ростове будет постепенно стихать, но его направление не поменяется. Это значит, обмеление реки может продолжиться.
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