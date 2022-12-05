Эксперт рассказал, когда в Ростовской области ослабеет сильный восточный ветер

До конца недели рассчитывать на улучшение ситуации с уровнем воды не приходится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только к пятнице, 9 декабря, ослабеет ветер, из-за которого в Ростовской области обмелела река Дон. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает ТАСС.

По словам специалиста, порывы ветра к выходным будут уже не такими сильными, но их направление останется восточным. К слову, именно этот нюанс не позволит ситуации радикально измениться, и вода в реке продолжит «уходить». В этом уверены уже специалисты ЮНЦ РАН.

- В последние сутки восточный ветер в Ростове составлял 10-13 м/с, сейчас он снизился уже до 7-8 м/c. Однако рассчитывать на улучшение ситуации с уровнем воды до конца недели не приходится: ветер сохранится восточный при порывах до 12-14 м/с. Ситуацию усугубит температура воздуха, которая повысится до нулевых значений и вызовет гололедицу, - пояснил помощник директора по экспедиционным исследованиям ЮНЦ РАН Олег Степаньян.

Сейчас из-за сильного ветра, обмеления и появления мелкого льда в реке перебои с водой происходят в Ростове-на-Дону, Таганроге и Зернограде. Также, по данным Росморречфлота, нармализации ситуации сейчас ожидают несколько десятков судов.

Добавим, минимальный уровень воды в Дону регистрировали 5 декабря 2020 года, тогда он составлял 98 см. Абсолютный максимум с высотой в 2 метра фиксировали в январе 2022 года.

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Специалисты уверены, что ситуация должна стабилизироваться уже в скором времени (подробности)