В Зернограде из-за сильного ветра и обмеления Дона воду начали подавать по графику

Сейчас затруднена работа водозаборных сооружений Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области из-за сильного ветра и обмеления Дона жители Зернограда временно будут получать воду по графику. Информацию об этом опубликовали 5 декабря на сайте регионального «Управления развития систем водоснабжения».

- В связи с ветровым сгоном, который сейчас находится в пределах критических отметок, затруднена работа водозаборных сооружений насосной станции № 1 в хуторе Рыбацком, - пояснили в управлении.

По данным ведомства, теперь воду зерноградцам собираются подавать с 6 до 8 часов и с 18 до 20 часов. Ресурс в таком ритме будет поступать в квартиры до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Добавим, перебои с водой сегодня также происходят в Ростове-на-Дону и Таганроге. При этом сотрудники местных водоканалов и синоптики уверены, что ждать изменений не так долго - в ближайшие сутки ветер должен ослабнуть, а мелкий лед в реке подтает.

АЛЛО!

Диспетчерская служба зерноградского филиала ГУП РО «УРСВ»: 8 (991) 084-78-82

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