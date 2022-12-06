Судоходные компании понесли убытки из-за обмеления Дона

Проблемы возникли из-за сильного ветра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судоходные компании терпят убытки из-за обмеления Дона. Об этом сообщил заместитель генерального директора по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт» Денис Галкин в интервью телеканалу «ДОН 24».

Он объяснил, что проходная осадка для судов «река — море» — 3,7 м. Сейчас у Азова осадка составляет 2,93 м, у Ростова — 2,92 м.

— Соответственно, судна за грузом зайти не могут. Это большой урон экономическим компаниям, — прокомментировал Галкин.

По его словам, много судов скопилось и в Керченском проливе. Экипажи ждут, когда сменится ветер.

Напомним, на прошлой неделе из-за сильного ветра произошел сгон воды из реки Дон. В некоторых районах Ростова погодные условия привели к проблемам с водоснабжением. Ранее ученые прогнозировали, что ветер начнет ослабевать только после 9 декабря.

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