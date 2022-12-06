В Ростовводоканале рассказали, какие улицы обработали средством от наледи

От наледи были очищены территории на на ряде ростовских улиц. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону для ликвидации наледей в местах устранения порывов круглосуточно работают 12 единиц спецтехники Ростовводоканала. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На дороги донской столицы выходят автогрейдер, комбинированная дорожная машина, прицепная пескоразбрасывающая установка, экскаваторы и самосвалы. В Ростовводоканале выработали алгоритм борьбы с прорывами и их последствиями. Так, при возникновении порыва или утечки бригада локализует поврежденный участок, после чего обледенение обрабатывается пескопастой. В случае необходимости лед счищается грейдером, затем вывозится на площадки, согласованные с администрацией города.

Уже 6 декабря от наледи были очищены территории на проспекте Коммунистическом, Вавилова, переулке Халтуринском/улице Народного Ополчения, Киргизской. Специальной смесью обработаны участки на улицах Чехова/Седова, Островского, Малюгиной, Щедрина, Варфоломеева, на улице Борко.

В ночные часы планируется продолжить эту работу и обработать Станиславского, Добровольского, Ломоносовскую, Грибоедовский, 18-ю линию и Погодина/Герасименко. О проблемах можно сообщать по телефону Ростовводоканала: 283 17 17.

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