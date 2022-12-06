Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 17:32

В Ростове на Королева насмерть сбили пешехода

Биологическая смерть наступила до приезда скорой помощи
Источник:kp.ru
Мужчина приблизительно 45-50 лет переходил дорогу, когда его сбила машинаю

Мужчина приблизительно 45-50 лет переходил дорогу, когда его сбила машинаю

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Северном в Ростове вечером 6 декабря был насмерть сбит мужчина. Об этом сообщают очевидцы инцидента.

Происшествие произошло в 19:01 около дома, на Королева, 10/4, на пешеходном переходе. Мужчина приблизительно 45-50 лет переходил дорогу, когда его сбила машина.

После ДТП автомобиль остался на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове грузовик сбил 88-летнего мужчину на пешеходном переходе

Пенсионер скончался в больнице (подробнее)