В Ростове на Королева насмерть сбили пешехода

Мужчина приблизительно 45-50 лет переходил дорогу, когда его сбила машинаю Фото: Иван МАКЕЕВ

На Северном в Ростове вечером 6 декабря был насмерть сбит мужчина. Об этом сообщают очевидцы инцидента.

Происшествие произошло в 19:01 около дома, на Королева, 10/4, на пешеходном переходе. Мужчина приблизительно 45-50 лет переходил дорогу, когда его сбила машина.

После ДТП автомобиль остался на месте.

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