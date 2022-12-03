В Ростове водитель «Киа» сбил на переходе молодую женщину

На скорой женщину отвезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове, в переулке Сальском, в субботу днем, 3 декабря, произошла авария, в которой пострадал пешеход, сообщили в областной ГИБДД.

По данным ведомства, мужчина за рулем «Киа Рио» наехал на 26-летнюю женщину. Она в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ростовчанка получила серьезные травмы и ее на скорой отвезли в больницу.

В пресс-службе областной ГИБДД сообщили, что сейчас проходит проверка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что водитель на «Оке» выехал на железнодорожной переезд и столкнулся с поездом. Погиб пассажир и хозяин машины.

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