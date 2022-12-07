В Ростове водитель «Хендай Аксент» насмерть сбил пешехода

21-летний водитель допустил наезд на незнакомого мужчину 40-50 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону пешеход погиб после столкновения с автомобилем «Хендай Аксент», сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 6 декабря в 18:55 в районе дома Королева, 9/1, 21-летний водитель допустил наезд на незнакомого мужчину 40-50 лет. Тот перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате пешеход скончался на месте. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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