Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 декабря 2022 4:41

В Ростове водитель «Хендай Аксент» насмерть сбил пешехода

Мужчина перебегал улицу в неустановленном месте
Анастасия ТАЛЫЗИНА
21-летний водитель допустил наезд на незнакомого мужчину 40-50 лет.

21-летний водитель допустил наезд на незнакомого мужчину 40-50 лет.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону пешеход погиб после столкновения с автомобилем «Хендай Аксент», сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 6 декабря в 18:55 в районе дома Королева, 9/1, 21-летний водитель допустил наезд на незнакомого мужчину 40-50 лет. Тот перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате пешеход скончался на месте. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Северном в Ростове насмерть сбили пешехода

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу (подробнее)