В Ростове в среду ожидается мороз до минус 10 градусов и сильный ветер

В ночные часы в донской столице будет до минус 10 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в среду, 7 декабря, ожидается облачная с пояснениями погода, сообщает Северо-Кавказское управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В этот день будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. В ночные часы в донской столице будет до минус 10 градусов, а днем — минус 4 градуса.

По области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Ночью будет от 7 до 12 градусов ниже нуля, днем — до минус 7-12 градусов.

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