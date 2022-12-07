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НовостиОбщество7 декабря 2022 10:02

В Новочеркасске во дворе многоэтажного дома нашли тело умершего мужчины

Это произошло рано утром на улице Первомайской
Ангелина СКИБА
Следователи уже начали проверку по факту гибели человека

Следователи уже начали проверку по факту гибели человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жители Новочеркасска обнаружили на улице Первомайской тело умершего мужчины. Об этом в социальных сетях сообщили сами очевидцы.

По словам новочеркасцев, инцидент произошел рано утром 5 декабря. Умерший лежал на аллее во дворе многоэтажного дома. Никто из местных мужчину не опознал, документов у него тоже при себе не было.

Погибший выглядел примерно на 50-55 лет, однако некоторые называют иной возраст - около 47 лет. По какой причине скончался мужчина, неизвестно, но по факту случившегося уже ведется официальная проверка.

- Начата проверка. Эксперты установят все детали, потом будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе управления Следкома России по региону.

Добавим, новочеркасцы отметили, что гибель неизвестного могла произойти ночью. В это время на улице была ощутимая минусовая температура.

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