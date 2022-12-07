В Новочеркасске во дворе многоэтажного дома нашли тело умершего мужчины

Следователи уже начали проверку по факту гибели человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жители Новочеркасска обнаружили на улице Первомайской тело умершего мужчины. Об этом в социальных сетях сообщили сами очевидцы.

По словам новочеркасцев, инцидент произошел рано утром 5 декабря. Умерший лежал на аллее во дворе многоэтажного дома. Никто из местных мужчину не опознал, документов у него тоже при себе не было.

Погибший выглядел примерно на 50-55 лет, однако некоторые называют иной возраст - около 47 лет. По какой причине скончался мужчина, неизвестно, но по факту случившегося уже ведется официальная проверка.

- Начата проверка. Эксперты установят все детали, потом будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе управления Следкома России по региону.

Добавим, новочеркасцы отметили, что гибель неизвестного могла произойти ночью. В это время на улице была ощутимая минусовая температура.

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