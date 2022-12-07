Глава СК России потребовал разобраться с критикой следствия в Ростовской области

Ход расследования преступлений должны объяснить донские следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по резонансным уголовным делам, которые сейчас расследуют в Ростовской области. Об этом стало известно буквально вчера, 6 декабря.

- Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад по изложенным в материале СМИ доводам, а также о результатах проведения процессуальных проверок, - говорится в телеграм-канале федерального Следкома.

Уточним, Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования сразу нескольких преступлений в социальной, медицинской и жилищно-коммунальной сферах. Ранее с критикой работы по этому направлению выступили отдельные средства массовой информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи рассказали, где в Ростовской области прятался подозреваемый в стрельбе

Речь идет о мужчине, которого задержали после нападения на сотрудников полиции (подробности)