Следователи рассказали, где в Ростовской области прятался подозреваемый в стрельбе

Уже выяснилось, что подозреваемый ранее был судим за кражу и разбой Фото: Олег ЗОЛОТО

7 декабря в Ростовской области был задержан подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников полиции. Сейчас уже обсуждается мера пресечения, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Ранее мужчина был задержан. Сейчас продолжается следствие, подняли вопрос о мере пресечения. Уголовное дело возбуждено по статьям «Посягательство на жизнь правоохранителя» и «Незаконный оборот оружия», - рассказали в ведомстве.

По данным Следкома, предполагаемым преступником оказался 38-летний уроженец другого региона. После стрельбы он прятался на территории села Киселево Красносулинского района. Уже выяснилось, что задержанный ранее был судим за кражу и разбой.

Напомним, около полудня 6 декабря в пригороде Новошахтинска на нескольких сотрудников патрульно-постовой службы напал вооруженный мужчина в камуфляже. Он ранил одного из полицейских, а потом скрылся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержание подозреваемого в стрельбе прокомментировали в МВД по Ростовской области

Правоохранители арестовали уроженца другого региона (подробности)