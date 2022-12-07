Задержание подозреваемого в стрельбе прокомментировали в МВД по Ростовской области

Арест провели вычислили местные правоохранители и сотрудники Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области о задержании подозреваемого в нападении на сотрудников патрульно-постовой службы рассказали представители донского главка МВД. Обновленная информация поступила 7 декабря.

Известно, что предполагаемый преступник со вчерашнего дня прятался в пустующем здании. Местонахождение мужчины вычислили местные правоохранители и сотрудники Росгвардии. Арестованным оказался 38-летний уроженец другого региона.

- Сейчас следственными органами по факту нападения на сотрудников полиции принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, около полудня 6 декабря на нескольких правоохранителей напал вооруженный мужчина. Он открыл огонь, ранил одного из полицейских, а потом скрылся. Добавим, пострадавший с огнестрельным ранением еще находится в больнице.

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