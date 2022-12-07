В Ростовской области задержали подозреваемого в стрельбе по сотрудникам полиции

Подозреваемый прятался в пустующем здании под Новошахтинском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали мужчину, который днем ранее устроил стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом утром 7 декабря в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия, - написал глава региона.

Напомним, около полудня 6 декабря в пригороде Новошахтинска на нескольких правоохранителей напал мужчина в камуфляжной форме. Он ранил одного из полицейских и сбежал. Вчера сначала был объявлен план-перехват, а после этого завели уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области после стрельбы по сотрудникам МВД завели уголовное дело

Сейчас следователи разыскивают подозреваемого в нападении (подробности)