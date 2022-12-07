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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 8:14

В Ростовской области задержали подозреваемого в стрельбе по сотрудникам полиции

Сейчас с мужчиной проводят следственные действия
Ангелина СКИБА
Подозреваемый прятался в пустующем здании под Новошахтинском

Подозреваемый прятался в пустующем здании под Новошахтинском

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали мужчину, который днем ранее устроил стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом утром 7 декабря в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия, - написал глава региона.

Напомним, около полудня 6 декабря в пригороде Новошахтинска на нескольких правоохранителей напал мужчина в камуфляжной форме. Он ранил одного из полицейских и сбежал. Вчера сначала был объявлен план-перехват, а после этого завели уголовное дело.

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