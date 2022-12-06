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НовостиОбщество6 декабря 2022 14:58

После стрельбы в пригороде Новошахтинска частично приостановили движение общественного транспорта

Такие меры ввели на время поиска преступника, который напал на сотрудников полиции
Ангелина СКИБА
Сейчас ведется розыск подозреваемого, возбуждено уголовное дело

Сейчас ведется розыск подозреваемого, возбуждено уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области после стрельбы в пригороде Новошахтинска приостановили движение ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом 6 декабря в социальных сетях сообщают местные власти.

- В данный момент приостановлено движение в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово Кундрюченский. Также пока не выпускают на линии внутригородские маршруты № 4, 8 и 9. По остальным направлениям машины курсируют по расписанию, - информирует администрация Новошахтинска.

Добавим, по словам очевидцев, у некоторых водителей проверяющие сегодня просили предъявить документы. Кроме того, люди рассказали о заторе на въезде в Новошахтинск.

Напомним, сегодня, 6 декабря, около полудня в пригороде Новошахтинска вооруженный мужчина в камуфляже напал на сотрудников полиции. Во время стрельбы преступник ранил одного из правоохранителей, а потом скрылся. Сейчас ведется розыск подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

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