После стрельбы в пригороде Новошахтинска частично приостановили движение общественного транспорта

Сейчас ведется розыск подозреваемого, возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области после стрельбы в пригороде Новошахтинска приостановили движение ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом 6 декабря в социальных сетях сообщают местные власти.

- В данный момент приостановлено движение в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово Кундрюченский. Также пока не выпускают на линии внутригородские маршруты № 4, 8 и 9. По остальным направлениям машины курсируют по расписанию, - информирует администрация Новошахтинска.

Добавим, по словам очевидцев, у некоторых водителей проверяющие сегодня просили предъявить документы. Кроме того, люди рассказали о заторе на въезде в Новошахтинск.

Напомним, сегодня, 6 декабря, около полудня в пригороде Новошахтинска вооруженный мужчина в камуфляже напал на сотрудников полиции. Во время стрельбы преступник ранил одного из правоохранителей, а потом скрылся. Сейчас ведется розыск подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

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