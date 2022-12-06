В Ростовской области опровергли информацию о «нападении диверсионной группы» на полицейских

Во время стрельбы в пригороде Новошахтинска пострадал один из правоохранителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области опровергли сообщения о «нападении диверсионно-разведывательной группы» на сотрудников полиции в пригороде Новошахтинска. Все подобные заявления назвали вбросом дезинформации.

- В оппозиционных тг-каналах со ссылкой на полицейский чат сообщается о нападении диверсионно-разведывательной группы в Старой Соколовке. Однако это очередной вброс с целью распространения паники среди местных жителей, - разъяснили в телеграм-канале «Война с фейками. Ростов».

По официальным данным, днем 6 декабря в пригороде Новошахтинска на сотрудников полиции напал вооруженный мужчина в камуфляжной одежде. Он внезапно открыл огонь, ранил одного из правоохранителей, а потом сбежал. Сейчас преступника разыскивают.

Добавим, пострадавший полицейский находится в состоянии средней тяжести. Мужчине оказывают помощь местные медики и хирурги Ростовской областной больницы.

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