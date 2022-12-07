В Ростовской области живой нашли пропавшую 43-летнюю женщину

Пропавшую женщину нашли только 5 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новошахтинске нашли живой пропавшую 43-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Отметим, что женщина не выходила на связь больше двух недель. Последний раз ее видели 26 ноября. Родственники обратились за помощью в полицию, а затем подключились волонтеры. Пропавшую женщину нашли только 5 декабря. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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(Подробности)