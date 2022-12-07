Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 11:28

В Ростовской области живой нашли пропавшую 43-летнюю женщину

Дончанка не выходила на связь с родственниками больше двух недель
Лейла МИРИШОВА
Пропавшую женщину нашли только 5 декабря.

Пропавшую женщину нашли только 5 декабря.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новошахтинске нашли живой пропавшую 43-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Отметим, что женщина не выходила на связь больше двух недель. Последний раз ее видели 26 ноября. Родственники обратились за помощью в полицию, а затем подключились волонтеры. Пропавшую женщину нашли только 5 декабря. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане нашли родных пенсионерки, чью квартиру украинские националисты превратили в огневую точку

Жительницу изувеченного Мариуполя выгнали из квартиры, и какое-то время ей пришлось жить в доме престарелых

(Подробности)