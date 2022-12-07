В Ростове горит Доходный дом Парамонова

Дом был построен в 1902 году Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону загорелся Доходный дом Парамонова. ЧП произошло 7 декабря на улице Социалистической, 128.

Подвальное помещение в четырехэтажном доме загорелось днем. Огонь охватил порядка 150 квадратных метров. На место происшествия выехали пожарные службы.

Отметим, что до революции он принадлежал Ивану Парамонову – племяннику Елпидифора Парамонова. Дом был построен в 1902 году на месте домовладения, принадлежавшего другому известному ростовскому купеческому роду Мухиных.

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Здание находится в аварийном состоянии

(Подробности)