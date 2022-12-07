Пять автомобилей столкнулись в Новочеркасске, есть пострадавший

В результате аварии травмы получил водитель Toyota Camry. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Новочеркасске на улице Ященко в ДТП с пятью машинами пострадал один из водителей. Это произошло сегодня, 7 декабря, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

Предварительно, в первой половине дня 35-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением, влетел на встречную полосу и врезался в Hyundai i30. После этого Toyota снова отлетела на свою полосу и врезалась в попутный Cherry Tiggo, который влетел в Ford focus. Далее уже Ford столкнулся с автомобилем SsangYong.

- В результате аварии травмы получил водитель Toyota Camry. Мужчина попал в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД.

Сейчас обстоятельства и причины аварии еще выясняют сотрудники полиции. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными. Нужно всегда выдерживать безопасную скорость и дистанцию на дороге.

Добавим, ранее в социальных сетях по этой аварии указывали другую улицу - люди утверждали, что столкновение машин произошло на проспекте Баклановском.

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