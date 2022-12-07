В Таганроге с рельсов сошел трамвай № 49

Пострадавших нет, вагон не был поврежден Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростовской области начали обсуждать в сети фотографии с места ДТП в Таганроге, там с рельсов сошел трамвай № 49. Судя по опубликованным снимкам, вагон неудачно повернул и частично перекрыл улицу Фрунзе.

Местные жители в комментариях к новости отметили, что подобное в их городе уже происходило ранее, например, в переулке Некрасовском. Люди заявили, что нужно «вовремя чистить стрелочные переводы».

Как уточнили в группе проекта «Таганрогский трамвай», аварию зарегистрировали еще 5 декабря. Предварительно, сход состава произошел «из-за неисправности пульта управления стрелочным переводом после попадания постороннего предмета».

Специалисты устранили неполадки в тот же день в течение часа. Известно, что пострадавших нет, вагон не был поврежден.

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