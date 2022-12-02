В Таганроге к 2030 году планируют создать транспортно-пересадочный узел

Сейчас в приморском городе курсируют шесть трамвайных маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области администрация Таганрога к 2030 году планирует создать мультимодальный транспортно-пересадочный узел. Об этом сообщил заместитель сити-менеджера города Сергей Бочан, передает газета «Наше время».

Направление свяжет северную и западную окраины города. Курсировать по новой инфраструктуре будут трамваи, это один из наиболее используемых видов транспорта среди таганрожцев.

- Только в 2019 году до пандемии составы перевезли свыше 9 млн человек. К 2035 году пассажиропоток может достигнуть 23 млн человек в год, - отметил Сергей Бочан.

Добавим, на сегодняшний день по разным направления в Таганроге курсируют шесть трамвайных маршрутов, до апреля 2023 года собираются запустить еще три. К слову, в следующем году в город также планируют поставить 10 новых электробусов.

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