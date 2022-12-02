Весной 2023 года в Таганроге планируют запустить три новых трамвайных маршрута

Трамваи собираются пустить по новым направлениям весной следующего года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области к апрелю 2023 года на улицы Таганрога планируют вывести три новых трамвайных маршрута. Об этом во время круглого стола рассказал замглавы администрации приморского города по транспортным вопросам Сергей Бочан.

По словам чиновника, на данный момент составы курсируют по шести направлениям. В будущем в Таганроге должны создать транспортно-пересадочный узел, который соединит отдаленные районы, в том числе Северный и Западный.

Добавим, ранее региональные власти сообщили, что в том же 2023 году городу поставят 10 новых электробусов отечественного производства.

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