В Ростове-на-Дону локализовали горение в Доходном доме Парамонова

Пламя несколько часов назад разгорелось в подвальном помещении Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожар в Доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону смогли локализовать. Сейчас тушение продолжается. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

- Распространение огня остановили в 15:18 на площади в 150 кв. метров. На месте происшествия работают 25 человек, задействовано 8 единиц техники, - уточнили в экстренном ведомстве.

Напомним, пламя несколько часов назад разгорелось в подвальном помещении. Речь идет о неэксплуатируемом старинном здании, которое находится на улице Социалистической.

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