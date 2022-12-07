В Ростове ликвидируют наледи в местах порывов воды, задействовано более 10 единиц техники

Все скользкие участки обрабатывают пескопастой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове для уборки наледи задействовали более 10 единиц различной техники. Сейчас работы на улицах города продолжаются. Об этом вечером 7 декабря сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

- Аварийные бригады оперативно ликвидируют повреждения на водопроводных сетях. Параллельно, в круглосуточном режиме, продолжается расчистка наледи. Сегодня уборку провели на улице Советской, продолжаются работы на проспекте Коммунистическом, - сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Все скользкие аллеи и дороги в городе обрабатывают пескопастой. К этому моменту обезопасили участки Грибоедовского, 4-й линии, 17-й линии, Каяни, площади Энергетиков, Театрального проспекта, Портовой, Мильчакова, Авиамоторного, Нариманова, Пацаева, Беломорского, Червоноармейской, Мурлычева, Верхненольной и Закруткина.

Кроме того, присыпка обледенений на Шеболдаева и Тарановского-Терлецкого. Наледи по другим адресам обещают устранить в ближайшее время.

Добавим, сообщить о ледяной корке, возникшей из-за повреждения сетей, жители донской столицы могут по телефону контакт-центра «Ростовводоканала».

АЛЛО!

Телефон контакт-центра компании «Ростовводоканал»: 283-17-17

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