Ледяной ветер, снег и гололед ожидаются в Ростовской области с 7 по 9 декабря

Ветер в эти три дня будет преимущественно восточным и юго-восточным Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ледяной ветер, снег, наледь и даже гололед ожидаются в Ростовской области 7, 8 и 9 декабря. Об этом говорится в метеорологическом бюллетене.

Так, сегодня, 7 числа, местами по региону прогнозируют мокрый снег. Ветер будет восточный и юго-восточный 7-12 м/с, временами до 15-18 м/с. Днем - до -2-7 градусов, к ночи столбики термометров опустятся уже до -7-12, а при прояснениях и вовсе до -17 градусов.

8 декабря пройдут умеренные снежные осадки, по югу - дождь. В отдельных районах - туман и гололед. Скорость и направление ветра при этом не изменятся. Днем температура воздуха должна колебаться от 0 до -5, по югу установится в районе +3 градусов. Ночью обещают -3-8, при прояснениях до -14 градусов.

9 декабря также возможны дожди и снегопады, по югу, однако, без существенных осадков. Также сохранятся изморозь и гололед. Ветер будет восточным и юго-восточным 7-12 м/с, иногда с порывами до 15-18 м/с. Днем - от -4 до +1, по югу прогнозируют +5. Ночью температура составит от 0 до -5 градусов, при прояснениях около -9.

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