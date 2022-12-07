В Ростове-на-Дону к выходным ожидается резкое потепление сразу на 15 градусов

Дневная температура воздуха на выходных будет составлять +5-7 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону к выходным, 10 и 11 декабря, резко потеплеет почти на 15 градусов. Такой вывод можно сделать на основе прогноза Гидрометцентра.

Синоптики ожидают, что в конце недели дневная температура воздуха будет составлять +5-7 градусов. Это станет существенным изменением погоды после постоянного минуса и холодного ветра.

К слову, в течение оставшейся недели направление порывов должно остаться прежним. Воздушные массы также будут стремиться на восток, не превышая скорость в 4-6 м/с. Однако ранее синоптики центра «Фобос» и ученые отметили, что с 9 декабря в донской столице ветер все-таки может начать постепенно снижаться.

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