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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:16

В Ростове-на-Дону к выходным ожидается резкое потепление сразу на 15 градусов

Ветер в течение оставшейся недели должен остаться прежним
Ангелина СКИБА
Дневная температура воздуха на выходных будет составлять +5-7 градусов

Дневная температура воздуха на выходных будет составлять +5-7 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону к выходным, 10 и 11 декабря, резко потеплеет почти на 15 градусов. Такой вывод можно сделать на основе прогноза Гидрометцентра.

Синоптики ожидают, что в конце недели дневная температура воздуха будет составлять +5-7 градусов. Это станет существенным изменением погоды после постоянного минуса и холодного ветра.

К слову, в течение оставшейся недели направление порывов должно остаться прежним. Воздушные массы также будут стремиться на восток, не превышая скорость в 4-6 м/с. Однако ранее синоптики центра «Фобос» и ученые отметили, что с 9 декабря в донской столице ветер все-таки может начать постепенно снижаться.

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