В Ростове из-за гололеда утром 8 декабря произошли многочисленные ДТП

Из-за непогоды в Ростове многие автомобили попал в ДТП. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Росте-на-Дону из-за образовавшегося на дорогах гололеда утром 8 декабря произошли многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области.

ДТП случилось на повороте с проспекта Нагибина на Текучева. Другой случай зафиксирован на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Буденновского. Весь перекресток встал в пробке. Такая же неприятность произошла на пересечении Красноармейской и Ворошиловского проспекта, около Дома профсоюзов.

Во всех случаях автомобили получили механические повреждения, из людей никто не пострадал. Информация о ДТП в донской столице постоянно дополняется.

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