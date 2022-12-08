8 декабря в Ростове-на-Дону ожидается потепление, пройдет снег

Ветер в донской столице будет восточным и юго-восточным 8-13 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону в четверг, 8 декабря, немного потеплеет, но в первой половине дня будет идти мокрый снег. Такой прогноз опубликовали в метеорологическом бюллетене.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Утром возможен небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит от 0 до +2 градусов, ночью - от -4 до -6, - сообщили синоптики.

По региону сегодня также был туман, местами выпал мокрый снег, на дорогах образовалась гололедица. Ветер в отдельных территориях Дона поднимется до 15-17 м/с. Температура воздуха днем - от 0 до -5, по югу в среднем до +4, ночью ожидается -2-7 градусов, при прояснениях до -14 градусов.

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