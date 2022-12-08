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НовостиОбщество8 декабря 2022 9:08

В Ростове-на-Дону продлили шесть маршрутов в микрорайон Суворовский

Теперь пассажиры должны доезжать до улицы Дмитрия Петрова
Ангелина СКИБА
Путь общественного транспорта стал почти на километр больше

Путь общественного транспорта стал почти на километр больше

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на две остановки продлили маршруты для шести автобусов, курсирующих в микрорайон Суворовский. Об этом 8 декабря сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

- Теперь автобусы № 1, 10, 18, 27, 43 и 81 проезжают до улицы Дмитрия Петрова, - пояснили жителям донской столицы.

Путь общественного транспорта стал почти на километр больше. Промежуточной сделали остановку «Подстанция СМП». Напомним, до этого пассажиров везли только до улицы Висаитова.

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