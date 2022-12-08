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НовостиОбщество8 декабря 2022 8:49

В Ростове-на-Дону с 8 по 10 декабря ожидаются ледяные дожди и ветер

Объявлено штормовое предупреждение
Ангелина СКИБА
Водителей и пешеходов попросили быть осторожными на дорогах

Водителей и пешеходов попросили быть осторожными на дорогах

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону с 8 по 10 декабря ожидаются ледяные дожди, мокрый снег и ветер. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Спасатели напомнили: во время непогоды увеличивается вероятность аварий. Водителей попросили быть внимательными на дорогах, соблюдать скорость, а также не мешать работе общественного транспорта и дорожной техники.

Пешеходы, в свою очередь, должны переходить дорогу только в разрешенных местах. Опасно из-за наледи бывает около остановок и перед светофорами. Кроме того, лучше держаться в отдалении от деревьев и любых слабоукрепленных конструкций, их может повалить ветер или даже снег. Категорически запрещено подходить к оборванным проводам. В экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».

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