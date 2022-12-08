В Ростовской области поймали афериста, который «продал» должность в ФСБ за 470 тысяч рублей

Сейчас нарушитель находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области поймали афериста, который «продал» должность оперуполномоченного за 470 тысяч рублей. Теперь по уголовной статье мужчине грозит до 6 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в феврале-марте 2022 года хитрец пообещал выпускнику вуза работу в ФСБ, взял с него деньги и после этого бесследно пропал. На звонки обманщик не отвечал и никак не проявлялся. После этого молодой человек понял, что его обманули и обратился уже к настоящим сотрудникам службы безопасности.

Поиски не затянулись, нарушителя быстро нашли и арестовали. Сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается - оперативники и следователи подозревают, что пострадавших может оказаться больше.

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