«Дело о пытках пациентов тюремной больницы» передали в суд Ростова-на-Дону

Материалы передали в Октябрьский районный суд донской столицы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону рассмотрят «дело о пытках заключенных в тюремной больнице». По обвинению в превышении полномочий ответят сразу три человека: заместитель начальника МОТБ-19, начальник психиатрического отделения и врач-психиатр. Об этом 8 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Руководитель МОТБ сейчас под домашним арестом. Двое других подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Материалы на каждого сотрудника у же передали в Октябрьский районный суд донской столицы, - рассказали в инстанции.

Предварительно, заместитель начальника больницы потребовал от руководителя отделения временно «успокоить» пациентов, «применив меры физического стеснения». Это задание было выполнено. После этого скрыть преступление помогла врач-психиатр филиала, женщина просто изменила данные в медкартах. Эти нарушения были совершены в период с 8 января по 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что «мерами физического стеснения» могло быть привязывание заключенных к кроватям. Их фиксировали в одном положении на два и более часов. К слову, подобные действия разрешены только в отношении особо буйных пациентов. Но и в этих случаях их должны были освобождать от пут сразу же после действия успокоительного.

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