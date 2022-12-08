Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 19:03

В Ростовской области размер взятки вырос почти в три раза

Все чаще посредниками в передаче денежных средств становятся адвокаты
Источник:kp.ru
Все чаще посредниками в передачи взяток чиновникам становятся адвокаты.

Все чаще посредниками в передачи взяток чиновникам становятся адвокаты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области средний размер взятки должностным лицам в текущем году вырос до 525 тысяч рублей. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Сергей Рябов.

Все чаще посредниками в передаче взяток чиновникам становятся адвокаты, число уголовных дел с участием которых в 2022 году резко возросло. Но правовой статус подсудимых не мешает тому, чтобы данные дела завершались приговорами.

Фигурантами уголовных дел довольно часто становятся сотрудники правоохранительных органов и руководители среднего уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге на взятке поймали сотрудников уголовного розыска, возбуждено дело

Задержанные сейчас находятся под стражей (подробнее)