В Ростовской области размер взятки вырос почти в три раза

Все чаще посредниками в передачи взяток чиновникам становятся адвокаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области средний размер взятки должностным лицам в текущем году вырос до 525 тысяч рублей. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Сергей Рябов.

Все чаще посредниками в передаче взяток чиновникам становятся адвокаты, число уголовных дел с участием которых в 2022 году резко возросло. Но правовой статус подсудимых не мешает тому, чтобы данные дела завершались приговорами.

Фигурантами уголовных дел довольно часто становятся сотрудники правоохранительных органов и руководители среднего уровня.

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