В Ростовской области двое человек госпитализированы после ДТП

В результате ДТП молодой водитель и пассажир его автомобиля госпитализированы. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

В городе Пролетарске Ростовской области столкнулись два отечественных автомобиля. В результате чего два человека были госпитализированы. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 8 декабря, в 16 часов 21 минуту на улице Пионерская напротив дома № 92. В это время, по предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «Лада-212140», совершая маневр поворот налево, не уступил дорогу транспортному средству, которое ехало по главной дороге во встречном направлении. После чего он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093» под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП молодой водитель и пассажир его автомобиля госпитализированы. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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