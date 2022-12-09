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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:09

В Ростовской области двое человек госпитализированы после ДТП

Более опытный водитель не уступил дорогу более молодому
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В результате ДТП молодой водитель и пассажир его автомобиля госпитализированы. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП молодой водитель и пассажир его автомобиля госпитализированы. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

В городе Пролетарске Ростовской области столкнулись два отечественных автомобиля. В результате чего два человека были госпитализированы. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 8 декабря, в 16 часов 21 минуту на улице Пионерская напротив дома № 92. В это время, по предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «Лада-212140», совершая маневр поворот налево, не уступил дорогу транспортному средству, которое ехало по главной дороге во встречном направлении. После чего он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093» под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП молодой водитель и пассажир его автомобиля госпитализированы. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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