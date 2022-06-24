В Таганроге подросток на отечественном авто сбил пешехода.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Таганроге подросток на отечественной машине сбил пешехода. Об этом сообщает издание "Таганрогская правда" со ссылкой на инспектора по пропаганде ОГИБДД Павла Лебедь.
Инцидент произошел в четверг, 23 июня, около восьми часов утра на перекрестке улицы Чехова и улицы Марии Питериной. По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2107" без водительских прав сбил 19-летнего пешехода.
Молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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