В Таганроге подросток на отечественном авто сбил пешехода. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге подросток на отечественной машине сбил пешехода. Об этом сообщает издание "Таганрогская правда" со ссылкой на инспектора по пропаганде ОГИБДД Павла Лебедь.

Инцидент произошел в четверг, 23 июня, около восьми часов утра на перекрестке улицы Чехова и улицы Марии Питериной. По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2107" без водительских прав сбил 19-летнего пешехода.

Молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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