На Военведе автомобиль реанимации сбил пешехода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове реанимобиль сбил пешехода. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июня, около половины девятого вечера на улице Таганрогской в районе дома № 167/1. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля реанимации Ford Transit Van ехал со стороны улицы Дебальцевской с пациентом в салоне и включенными проблесковыми маячками. В это время дорогу по регулируемому пешеходному переходу переходил 19-летний молодой человек. Парень был в наушниках и не слышал приближения машины. Реанимобиль не успел затормозить перед "зеброй" и пешеход оказался под колесами авто.

Молодой человек в результате аварии получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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